Новые зарплаты нардепов и госслужащих: подробности проекта бюджета на 2017 год (видео)

А с 1 января она должна вырасти до 40 тысяч.

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Подняв плату себе ровно вдвое и привязав ее к росту минимальной зарплаты, депутаты решили поднять расходы и другим бюджетникам. Впрочем, не так, как себе.

В проекте бюджета на 2017 год, который Рада уже приняла, предусмотрено поднятие выплат учителям и врачам на 20-30 процентов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада почти вдвое увеличила должностные оклады народных депутатов.

Исходя из документа, должностной оклад председателя Верховной рады Андрея Парубия увеличится до 30 минимальних заработных плат (минимальная зарплата в Украине составляет 1450 гривен – ред.) - до 43,5 тысячи гривень, заместителя председателя Ирины Геращенко - до 28 окладов - до 40,6 тысяч гривень. Зарплата заместителя председателя ВР Оксаны Сыроед так же увеличится до 28 минимальных заработных плат.

Заработная плата народного депутата составит 25 "минималок", что равняется - 36,250 тысячи гривень.