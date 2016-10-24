Гонтарева считает "реалистичным" курс гривни на уровне 27,2 за доллар на 2017 год

Заложенный в государственном бюджете на следующий год курс гривни к доллару на уровне 27,2 гривни/доллар совершенно реалистичный, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире телеканала "ICТV".

"Курс, заложенный в бюджет, совершенно реалистичный. Более того, мы активно работаем и с международными организациями, и с нашим Министерством финансов, с Министерством экономического развития. Поэтому все эти цифры мы обсуждаем. И поэтому, могу вам сказать, что это реалистичный курс", - сказала глава НБУ, отвечая на вопрос относительно реалистичности предусмотренного в госбюджете на 2017 год показателя курса гривни к доллару на уровне 27,2 гривни/доллар.

Гонтарева допустила, что курс может быть и лучше этого показателя – на уровне 25-26 гривни/доллар.

"Однозначно, это возможно. Еще раз хочу подчеркнуть, что это зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс – это зеркало происходящего в экономике. На сегодняшний день я рада сказать, и это видит весь мир, мы полтора года живем в стабильной макроэкономической ситуации", - сказала глава НБУ.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла в первом чтении подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год, основанный на макропоказателях роста ВВП на 3-4% при инфляции на уровне 8,1% и курсе гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.

Сегодня, 24 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 25,64/25,67 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.