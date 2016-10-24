Президент разблокировал работу Совета Нацбанка

Об этом говорится в соответствующем указе президента Украины №470/2016, размещенном на сайте главы государства.

Ранее, 20 сентября, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ожидает перечисления в государственный бюджет 38 млрд грн прибыли Национального банка Украины в ближайшее время в связи с предстоящим назначением членов совета НБУ по президентской квоте, что позволит утвердить отчетность регулятора и перечислить средства.

По оценкам НБУ, перечисление прибыли регулятора в бюджет не окажет давления на валютный рынок, поскольку будет проходить траншами и частично будет компенсировано погашением Министерством финансов государственных облигаций в портфеле НБУ и купонов по ним.

Отмечается, что Совет НБУ был недееспособным с сентября 2015 года, когда истек срок полномочий предыдущего состава. Таким образом, в данный момент Совет НБУ насчитывает 7 членов и вновь стал дееспособным.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует в 2016 году перечислить в государственный бюджет Украины 38 млрд грн своей прибыли.

Согласно Закону «О Национальном банке Украины», финансовая отчетность НБУ формируется в соответствии с международными стандартами и должна быть утверждена советом регулятора, однако полномочия предыдущего состава совета закончились 10 сентября 2015 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности зарегистрировал в парламенте проекты постановлений об увольнении и назначении членов Совета Национального банка по парламентской квоте в марте текущего года.

Комитет определил четырех кандидатов в совет: члена редакционного совета сайта VoxUkraine Тимофея Милованова, экс-замглавы НБУ Веру Рычаковскую, экс-директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елену Щербакову и главу совета Ассоциации украинских банков Станислава Аржевитина.