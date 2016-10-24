Гонтарева предлагает анализировать не валютный курс, а показатель инфляции

Украина два года назад перешла к гибкому курсообразованию на валютном рынке, в связи с чем нужно анализировать не курс гривни к другим валютам, а показатель инфляции, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире телеканала "ICТV".

"Давным-давно мы должны с вами перестать заботиться о курсе и смотреть на показатели инфляции. Если мы посмотрим на наши показатели инфляции, то с начала этого года инфляция на сегодняшний день составила 6,5%. Наш прогноз по инфляции на этот год – 12%. 12%, потому что сейчас тарифы повышаются, и все это было учтено в нашем прогнозе", - сказала глава НБУ.

Гонтарева подчеркнула, что достижение в этом году показателя инфляции на уровне 12%, в чем она не сомневается, будет огромной победой.

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"На следующий год мы прогнозируем 8% инфляции. Инфляция – это уровень цен в стране. Это то, что должно нас всех заботить", - добавила глава НБУ, отметив, что курс национальной валюты является лишь одной из составляющих показателя инфляции.

Ранее глава НБУ заявила, что заложенный в госбюджете на следующий год курс гривни к доллару на уровне 27,2 гривни/доллар является реалистичным.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 25,64/25,67 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.