Собственник банка "Михайловский" должен 23 миллиарда гривень – Гонтарева

Собственник неплатежеспособного банка «Михайловский», бизнесмен Виктор Полищук должен другим банкам и Фонду гарантирования вкладов физических лиц 23 млрд грн, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире телеканала «ICТV».

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По ее словам, Фонд гарантирования на сегодняшний день направил в правоохранительные органы 3,246 тыс. заявлений на сумму 248 млрд грн.

«И я хочу, чтобы все собственники этих банков знали, что еще в апреле 2015 года парламентом был проголосован закон, и он давно в силе, об ответственности не только менеджмента этих банков, но и акционеров», – сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, сумма задолженности владельца одного из крупнейших аграрных производителей Украины «Укрлендфарминга», а также собственника двух неплатежеспособных банков Олега Бахматюка перед государством, украинским бизнесом и украинцами, которые были кредиторами его банков, составляет 37,9 млрд грн.

Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Как впоследствии выяснил Фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.