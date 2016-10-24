В Днепре семья фальшивомонетчиков приобрела транспортное средство за ненастоящие деньги (фото)

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Муж и жена печатали фальшивки номиналом в 500 гривен, не выходя из дома. Во время обыска полицейские изъяли 7,5 тысяч фальшивых гривен и свыше 18 тысяч долларов США.

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Днепропетровской области ДЗЕ Нацполиции выяснили, что на территории региона неизвестные лица распространяют фальшивые деньги. Проведя комплекс мероприятий, сотрудники управления не только установили фальшивомонетчиков, место печати денег, но и задокументировали более тридцати фактов распространения таких средств.

Муж и жена, жители города Днепр, в собственном доме организовали «монетный двор». Для печати фальшивых банкнот им понадобилась компьютерная техника и специальная бумага. Печатали исключительно банкноты номиналом 500 гривен. В дальнейшем подделкой расплачивались в торговых точках: на местных рынках, крупных торговых центрах и небольших киосках.

Супруги фальшивомонетчиков распространяли «липовые» деньги не только на территории региона, но и в других областях.

Так, они приобрели транспортное средство стоимостью 15 тысяч гривен, за которое рассчитались фальшивыми банкнотами. Действовала группа на протяжении 5-ти месяцев.

22 октября оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Днепропетровской области ДЗЕ Нацполиции и следователи совместно с работниками местной прокуратуры задержали супругов «печатников».

Читайте такжеВ Беларуси участились случаи выявления фальшивых денег

Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли 7,5 тысяч гривен с признаками подделки (купюры номиналом 500 гривен, компьютерную технику, банковские карточки, а также средства и имущество, приобретенные за поддельные деньги. Кроме того, изъято 18,8 тысяч долларов США, 1,5 тысячи евро и 6 тысяч гривен.

Статья 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы.

За печать фальшивых денег супругам фальшивомонетчиков грозит заключение сроком до 7-ми лет.