ЕБРР отказался от инвестиций в Россию в 2017 году

Финансовый план Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 2017 год не предполагает инвестиций в проекты в России, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, передает РИА Новости.

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"Они приняли финансовый план, в котором российских проектов нет", — сказал замглавы Минфина, отвечая на вопрос о возможном участии ЕБРР в проектах в России в следующем году.

ЕБРР после введения западных санкций против России в 2014 году получил рекомендации от большинства своих акционеров не рассматривать новые проекты в России. В июле СМИ сообщили, что российские власти подготовили обращение к совету управляющих ЕБРР о том, что "заморозка" деятельности в России противоречит ряду статей устава банка. ЕБРР официально подтвердил, что совет директоров такое обращение рассматривал, но акционеры не усмотрели нарушения устава банка при проведении инвестполитики в отношении российских проектов.

В сентябре совет директоров ЕБРР также рассматривал вопрос о возобновлении инвестиций в новые проекты в России.

Банк продолжает финансирование действующих проектов: в 2015 году такие инвестиции составили 106 миллионов долларов против 608 миллионов долларов в 2014 году. Общий объем средств, вложенных ЕБРР в российскую экономику, достигает 25 миллиардов долларов, при этом 90% инвестиций было направлено в частные проекты.