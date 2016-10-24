Первое заседание обновленного Совета НБУ состоится 25 октября

Первое заседание обновленного Совета Национального банка Украины состоится завтра, 25 октября, сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время идет подготовительная рабочая встреча совета в составе главы НБУ Валерии Гонтаревой и членов совета Богдана Данилишина, Виктора Козюка, Тимофея Милованова, Веры Рычаковской, Василия Фурмана, Елены Щербаковой при участии членов правления регулятора.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана.

Верховная Рада Украины 7 июля назначила новых членов совета НБУ по парламентской квоте, в состав которого вошли заведующий кафедрой экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктор Козюк – сроком на 7 лет, экс-директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова – на 6 лет, член редакционного совета VoxUkraine Тимофей Милованов – на 5 лет, экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская – на 4 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что с назначением Совета НБУ Нацбанк перечислит в госбюджет 38 млрд грн прибыли за прошлый год.