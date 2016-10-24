Центробанк Чехии отобрал лицензию у российского банка

Чешский национальный банк (Центробанк) отозвал лицензию у Европейско-российского банка (ERB), решение об этом вступило в силу в понедельник, сообщил регулятор на своем сайте, передает Прайм.

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Владельцем банка, по данным чешских СМИ, является российский бизнесмен Роман Попов.

"Чешский национальный банк отменил разрешение на деятельность российскому банку ERB. Основными причинами являются нефункционирующие системы управления и контроля банка и покупка облигаций вразрез с правовыми нормами", - говорится в сообщении, и указывается, что в ближайшее время будет определен ликвидатор ERB.

При этом регулятор отметил, что 11 октября уже оповестил систему финансовых гарантий о том, что ERB не в состоянии выполнять свои обязательства, и 20 октября начались выплаты по вкладам клиентов банка. Компенсации в четверг начал осуществлять банк Ceska sporitelna, и уже в первый день 540 вкладчикам было выплачено 720 миллионов крон (около 30 миллионов долларов), сообщил новостной портал Seznam.

Финансово-аналитическое управление (ФАУ) чешского Минфина, в свою очередь, 11 октября заблокировало счета ERB, сообщив со ссылкой на ЦБ, что банк "фактически закрывается". Согласно данным Seznam, поводом для блокировки стало расследование отдельных операций банка, которым занимаются соответствующие чешские службы во главе с этим управлением. Само ФАУ не давало комментариев относительно расследования в отношении ERB.