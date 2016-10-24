Дефицит бюджетов стран еврозоны сократился до минимума за 8 лет

Совокупный объем дефицита государственных бюджетов стран — членов еврозоны во II квартале текущего года сократился до 1,5% ВВП против 2,1% ВВП за аналогичный период 2015 года, сообщил Евростат.

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Значение показателя стало минимальным с начала 2008 года, подсчитало агентство Bloomberg.

Совокупный дефицит бюджетов стран Евросоюза во II квартале составил 1,8% против 2,6% годом ранее, передает RNS.

Законы ЕС требуют, чтобы каждая из стран-членов сохраняла дефицит своего бюджета в пределах 3% ВВП. Рекордно высоким этот показатель среди стран еврозоны был в 2010 году, когда он вырос до 7%.