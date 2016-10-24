Гривня укрепилась на межбанке до 25,63 за доллар
17:32, 24 октября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8790/27,8980 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,6405 грн/долл. / Фото УНИАН
В понедельник, 24 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,61/25,63 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8790/27,8980 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4120 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6405 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 475 сделок на сумму 331,80 млн долл.
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