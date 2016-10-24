Гривня укрепилась на межбанке до 25,63 за доллар

В понедельник, 24 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,61/25,63 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеГонтарева считает "реалистичным" курс гривни на уровне 27,2 за доллар на 2017 год

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8790/27,8980 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4120 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6405 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 475 сделок на сумму 331,80 млн долл.