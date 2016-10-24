Суд обязал Ахметова вернуть государственному "Укрэксимбанку" более 800 миллионов гривень

Хозяйственный суд Киева обязал компанию «ЕСУ» (ESU), которая является основным акционером крупнейшего оператора фиксированной связи Украины «Укртелеком» и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть государственному «Укрэксимбанку» 810,6 млн грн задолженности по облигациям.

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Соответствующее решение от 17 октября было обнародовано в Едином госреестре судебных решений.

«Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕСУ» в пользу открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» 671,3 млн грн основного долга, 103 млн грн пени, 25,9 млн грн инфляционных потерь, 10,2 млн грн годовых (3%) и 206,6 тыс. грн. расходов по уплате государственной пошлины», - говорится в постановлении суда.

Такое решение суда было обусловлено тем, что компания ESU ненадлежащим образом выполняла обязательства по выплате процентного дохода по облигациям.

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Компания ESU выкупила оператора «Укртелеком» в 2011 году, заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. Эту покупку частично профинансировали два государственных банка. Как сообщали украинские СМИ, незадолго до перевода на счет Фонда госимущества второго транша за приобретение «Укртелекома» ESU выпустила облигации на сумму около 4,2 млрд грн. В ходе закрытого размещения их выкупили «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». Сообщается, что «Укрэксимбанк» в конце апреля 2013 года приобрел облигации ESU номинальной стоимостью 2,24 млрд грн. В то же время «Ощадбанк» приобрел облигации ESU номиналом около 2 млрд грн, и теперь пытается взыскать с ESU задолженность по процентным платежам по облигациям в размере 714 млн грн.

До сих пор компания так и не смогла выкупить в полном объеме облигации у госбанков. Срок обращения облигаций ESU заканчивался еще в 2015 году, но компания отсрочила погашение до марта 2017 года.

По данным СМИ, в 2015 году оператор «Укртелеком» взял на себя обязательства выкупить у госбанков облигации ESU на сумму 2 млрд грн и заплатить проценты. Средства, которые компания планирует выручить от продажи 3G-оператора «ТриМоб» компании «МТС Украина» (бренд Vodafone), могли бы пойти на погашение старых долгов по облигациям перед госбанками. Однако ни «Укртелеком», ни «МТС Украина» до сих пор не разглашают подробностей предстоящей сделки.

Если компания ESU не погасит свои обязательства перед «Укрэксимбанком» и «Ощадбанком» до обозначенного срока, принадлежащий ей пакет акций «Укртелекома» может перейти в собственность банков.

Справка УНИАН. Компания ESU была создана в декабре 2005 года в Киеве под названием RBScom. В июле 2006 года, с приходом в Украину австрийского инвестиционного фонда EPIC, компания была переименована в EPIC Services Ukraine и стала сокращенно называться ESU.

В октябре 2013 года холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) и группа EPIC завершили сделку купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU.

На сегодняшний день ESU владеет 92,79% акций «Укртелекома».