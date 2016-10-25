Перечисление 38 миллиардов от Нацбанка в бюджет-2016 не раскачает курс гривни - Гройсман

Перечисление в государственный бюджет 2016 года 38 миллиардов гривень прибыли Национального банка Украины не окажет значительного влияния на курс гривни, и он останется в ранее прогнозированных коридорах на конец года и на 2017 год.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.

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"Курс не поползет. НБУ перечислит 38 миллиардов гривень - это факт, и курс не поползет, - сказал глава правительства. - А на следующий год мы курс закладываем 27,2 гривни за доллар".

При этом Гройсман напомнил, что также в прогнозах правительства - инфляция на 2017 год на уровне 8,2%, а показатель прогнозной прибыли НБУ для перечисления в бюджет - 41 миллиарда гривень, что, по словам премьера, вполне реальная цифра.

Ранее в Нацбанке также заявляли, что перечисление 38 миллиардов гривень прибыли регулятора в бюджет не окажет давления на валютный рынок, поскольку это перечисление будет проходить траншами и частично будет компенсировано погашением Министерством финансов государственных облигаций в портфеле НБУ и купонов по ним.