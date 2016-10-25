Жесткая монетарная политика позволила снизить инфляцию - замглавы НБУ

Применение Национальным банком Украины жесткой монетарной политики в 2015 году позволило снизить инфляцию в стране, а рассуждения о негативном влиянии этой политики на экономику - не более чем оценочные суждения.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в эфире 3S.TV

"Давайте вспомним, какая была инфляция – 61% на конец мая 2015 года. На данный момент - на конец сентября - она 7,8%. Валютные резервы центрального банка составляли 5 миллиардов долларов. в марте 2015 года, а сейчас они - 15,5 миллиарда долларов. Это на самом деле результат жесткой монетарной политики", - пояснил Сологуб.

Он отметил, что рассуждения о препятствовании жесткой монетарной политики НБУ росту ВВП - не более чем оценочные суждения, поскольку в нынешних условиях чрезмерное смягчение монетарной политики может обернуться новыми волнениями на валютном рынке.

"Я не раз уже этот вопрос задавал: давайте мы ставку сделаем 2%. Все пойдут инвестировать и строить предприятия, скажем, в Черкасской области, в Винницкой, Черниговской? Или легче по такой низкой ставке взять денег, пойти купить валюту, захеджировать себя и сидеть спокойно?", - добавил Сологуб.

Представитель НБУ подчеркнул, что государственная политика, с одной стороны, призвана обеспечивать рост экономики и рабочие места, а с другой – покупательную способность населения, которая напрямую зависит от уровня инфляции.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 марта 2015 года установил учетную ставку на максимальном историческом уровне 30% годовых, и это решение действовало до 28 августа 2015 года.

Решение регулятора стало следствием обвала национальной валюты в феврале 2015 года до исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. и последовавшей за этим максимальной в истории инфляции на уровне 60,9% в годовом выражении, зафиксированной в апреле 2015 года.

С 16 сентября учетная ставка НБУ установлена на уровне 15% годовых, при этом Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение монетарной политики в случае продолжения ослабления рисков для ценовой стабильности. Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится на этой неделе, 27 октября.