ПриватБанк и МВФ обсудили важную роль банка для украинской банковской системы

В октябре официальная делегация ПриватБанка, которую возглавил председатель правления Александр Дубилет и заместитель председателя правления – директор Казначейства Людмила Шмальченко, провели встречи с представителями Международного валютного фонда и JPMorgan во время JPMorgan Investor Seminar (инвесторский семинар JPMorgan). Семинар проходил в Вашингтоне во время ежегодного собрания МВФ.

Во время встречи ПриватБанк и МВФ обсудили важную роль, которую играет ПриватБанк для украинской банковской системы Украины в целом. Во время дискуссии представители МВФ и Приватбанка подчеркнули важность поддержания двусторонних встреч на высоком уровне в будущем.