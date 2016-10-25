Часть имущества "Дельта Банка" по фиктивному решению суда была перерегистрирована и продана

На основании фиктивного решения Апелляционного суда Киевской области имущество, находившееся на балансе неплатежеспособного "Дельта Банка", было перерегистрировано и продано третьим лицам, говорится в сообщении на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, речь идет о земельных участках общей площадью 3,5 га в Ужгороде (Закарпатская область). В результате продажи указанного имущества банку и его кредиторам нанесен ущерб в размере не менее 8,1 миллиона гривень.

Фонд отмечает, что по выявленным фактам банком было подано заявление в правоохранительные органы о совершении преступления.

По информации Фонда, "Дельта Банку" принадлежат на правах собственности земельные участки площадью 1,73 и 1,75 га, расположенные на улице Грушевского в Ужгороде. При этом при проведении очередной проверки имущества банка, в сентябре этого года было установлено, что, по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, банк не является собственником указанных земельных участков. При этом банк никаких действий по отчуждению этих объектов недвижимости не осуществлял.

Фонд отметил, что 1 сентября 2016 право собственности на указанные объекты недвижимости было приостановлено на основании решения Апелляционного суда Киевской области от 19 мая 2016 года. Ссылаясь на этот документ, частным нотариусом Киевского городского нотариального округа в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество были внесены изменения и перерегистрированы объекты на "нового владельца" - компанию "Элизион групп".

"Можно утверждать, что судебное решение, на основании которого были внесены изменения в Государственный реестр и которое лишило "Дельта Банк" право на объекты недвижимости, никогда не принималось и не существовало как официальной документ, и является подделкой", - отметил фонд.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц констатирует риск потери активов ликвидируемого "Дельта Банка" в результате незаконной уступки прав требования по кредитам на сумму около 450 миллионов гривень вследствие фальсификации документов и мошеннических действий.

Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – "Дельта Банка". Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

16 мая прокуратура Киева сообщила о начале уголовного производства по факту завладения должностными лицами "Дельта Банка" денежными средствами на сумму более 4,5 миллиарда гривень. Расследование по материалам Фонда гарантирования установило факты завладения работниками банка средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов в течение 2013-2015 годов.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.