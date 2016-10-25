Гривня укрепилась на межбанке до 25,61 за доллар

Во вторник, 25 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,51/25,61 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8380/27,8820 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4130 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,5880 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 158 сделки на сумму 95 млн долл.