В России подсчитали, на сколько сократилась экономика страны

Экономика РФ за девять месяцев текущего года сократилась на 0,7%, в третьем квартале падение ВВП составило 0,5%, по итогам года ожидается спад на уровне 0,6%,

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Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев.

"ВВП за III квартал составил минус 0,5% за три месяца. Минус 0,7%, соответственно, за девять месяцев. Минус 0,6% (прогноз - ред.) по итогам года", - сказал он.

По данным Росстата, падение ВВП РФ в I полугодии 2016 года составило 0,9%, во II квартале - 0,6%, в I квартале - 1,2%.