Эксперт рассказал, что будет с курсом гривни в следующем году

Средневзвешенный курс гривни в 2017 году может соответствовать заложенному в проекте госбюджета – 27,2 грн/долл., а по состоянию на конец года вряд ли превысит отметку 30 грн/долл. при условии привлечения 4 млрд долл. прямых иностранных инвестиций и 6 млрд долл. кредитов международных финансовых организаций (МФО).

Читайте такжеКурс гривни на конец года будет около 27-28 за доллар – банкир

Об этом заявил исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко на брифинге в Киеве.

«В том случае, если Украина действительно сможет получить 10 млрд долл. в следующем году, можно верить совершенно справедливо в то, что курсовой параметр вряд ли на конец следующего года уйдет за отметку в 30 грн», - сказал он.

По словам Устенко, привлечение кредитов от МФО в первую очередь зависит от деятельности руководства страны в направлении необходимых реформ, тогда как само привлечение инвестиций является гораздо менее управляемым показателем.

«Не факт, что Украина сможет получить 4 млрд долл. притока прямых иностранных инвестиций. Любое значение этого показателя до 4 млрд долл. может означать, что курсовая стабильность будет нарушена, и нужно будет изменить этот показатель (в госбюджете-2017 – УНИАН). Мой прогноз состоит в том, что если Украина не получает 10 млрд долл. в следующем году, то мы с вами будем видеть серьезный уровень девальвации», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла в первом чтении подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год, основанный на макропоказателях роста ВВП на 3-4% при инфляции на уровне 8,1% и курсе гривни на уровне 27,2 грн за доллар.

Сегодня, 25 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,51/25,61 грн/долл.

По словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, заложенный в государственном бюджете на следующий год курс гривни к доллару на уровне 27,2 грн/долл. совершенно реалистичен.