Когда украинцы получат европейские зарплаты

"Украинцы получают меньше всех в Европе", "Зарплаты украинца хватит лишь на два обеда в Париже" - подобные заголовки регулярно мелькают в отечественных СМИ, вызывая праведный гнев рядового украинца.

Зачастую СМИ, вслед за популистами, просто переводят среднюю украинскую зарплату в евро и сравнивают с показателем других стран. Так, в первом квартале 2016 года среднестатистический гражданин Украины зарабатывал 162 евро в месяц, тогда как в Молдове граждане получали около 225 евро, а в Польше, на которую мы все чаще равняемся, средний месячный заработок составлял 950 евро.

Однако в погоне за броским заголовком (в случае СМИ) и дешевым политическим рейтингом (в случае популистов) информация все же подается искаженной. Действительно, в связи с глубокой девальвацией гривни за последние два года зарплаты в стране в валютном выражении сильно просели.

Но благосостояние граждан в цивилизованном мире определяют не количеством валюты, которую вы можете купить в обменнике, а количеством доступных вам товаров и услуг. Богатство же страны измеряется тем, сколько товаров она способна произвести и продать.

Для оценки используют показатель Валового внутреннего продукта (ВВП), который приходится на каждого гражданина страны, взятый по паритету покупательной способности (ППС). По данным Международного валютного фонда, в 2015 году ВВП на душу населения по ППС составил для Украины почти 8 тысяч долларов, у Грузии – 9,6 тысячи долларов, а у Молдовы – 5 тысяч долларов.

Стоит отметить, что чуть выше мы можем подняться, если снизим уровень теневой экономики, который не учитывается официальной статистикой. По разным оценкам, в Украине она достигает 50%, а в Польше, на которую мы все чаще равняемся, ее уровень вдвое ниже.

Стало быть, в Европе мы все-таки не самые бедные. Однако, быть не хуже Молдовы и Грузии - не лучшее утешение. Ведь на заработки украинцы едут в Польшу, Прибалтику и Западную Европу. Именно там мы видим то качество жизни и уровень зарплат, которого хочется достичь и в Украине.

Как добиться высоких зарплат

Как отметил заместитель председателя группы стратегических советников Украины Павел Кухта, размер ВВП непосредственно влияет на благосостояние граждан.

"Фактически ВВП страны распределяется по двум основным направлениям. Он может пойти собственникам капитала, либо людям в виде заработных плат. Соответственно заработная плата завязана на размер ВВП", - сказал Кухта, добавив, что часть произведенного в стране также потребляется самим государством на социальные расходы, оборону и госаппарат.

По словам Кухты, доля зарплат работников в ВВП Украины составляет около 40%, что примерно соответствует европейским показателям. Остальное уходит собственникам капитала и государству.

Есть вариант последовать принципам социализма и отобрать у капиталистов их активы, чтобы они не получали дохода на свой капитал, а он распределялся между рабочими. Но тогда возникает проблема отсутствия стимулов к инвестированию. Никто не будет вкладывать средства в закупку оборудования и создание новых производств, если не будет возможности получить прибыль.

А инвестиции – это как раз то, чего не хватает Украине. Без вливаний капитала сложно говорить о развитии экономики. Если в 2008 году они почти достигли 11 миллиардов долларов, в 2012 году были на уровне 8,4 миллиарда долларов, то в 2015 не достигли и 3 миллиардов долларов. Польша же, после вступления в Евросоюз, ежегодно привлекала от 8 до 17 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Нынешние попытки украинских властей проводить дерегуляцию, упрощать налоговую систему и поднимать страну в рейтинге легкости ведения бизнеса направлены как раз на улучшение инвестиционного климата в Украине.

Еще одним вариантом увеличение доли зарплат в экономике является сокращение потребления государства. Чем меньше оно соберет налогов и потратит их на собственные нужды, тем больше денег останется владельцам капитала и их работникам.

Снижение ЕСВ с начала года почти вдвое – это отличный пример того, как можно облегчить работу бизнеса и повысить легальные зарплаты. Сделав такой шаг, государство добровольно отказалось от 100 миллиардов гривень поступлений в бюджет для того, чтобы компании выводили зарплаты своих сотрудников из тени.

Отбить же такую потерю бюджета намерены за счет роста налоговых поступлений с увеличивающихся зарплат и через сокращение социальных расходов, ведь люди с более высоким официальным доходом не будут претендовать на помощь государства.

Пока, правда, существенного эффекта это не дало. Бизнес не слишком доверяет власти и не спешит выводить зарплаты из тени. К тому, те компании, которые платят зарплату сотрудникам "в конверте", могут переманивать к себе кадры, предлагая более высокие выплаты, нежели фирмы с легальной зарплатой.

Власти же не устают призывать бизнес одуматься.

"Я рассчитываю, что бизнес пойдет на повышение зарплат сотрудников. Это (снижение налоговых ставок - УНИАН) делалось не только для того, чтобы повышать прибыли украинских предприятий, но для того, чтобы, оставаясь конкурентоспособными на рынке, они увеличивали долю зарплат", - заявил президент Петр Порошенко в начале года.

Однако, остается еще огромное поле для сокращения госрасходов под названием госпредприятия, которые в большинстве своем проедают бюджетные средства и которые до сих пор не могут выставить на приватизацию.

Есть еще такой фантастический вариант, как повысить зарплаты указом сверху. Не так давно министр социальной политики Андрей Рева и глава Государственной фискальной службы Роман Насиров рассуждали о возможности законодательного повышения уровня минимальной зарплаты для украинцев. И если Рева говорил об уровне в 3 тысячи гривень, то Насиров замахнулся даже на 5 тысяч гривень в месяц.

К счастью, эта инициатива не получила поддержки в правительстве. Она конечно могла бы помочь вывести часть зарплат из тени и повысить размер легальных доходов граждан, но в то же время это привело бы к масштабным увольнениям и еще большей тенизации экономики.

Когда отдельные депутаты с трибуны Верховной Рады кричат о том, что правительство должно обеспечить людям достойные доходы, подняв уровень минимальной зарплаты или пересчитав потребительскую корзину к ее реальной стоимости, они ставят телегу впереди лошади. Нельзя, не добившись роста экономики, поднимать насильно зарплаты, как нельзя ставя ученику хорошие оценки повысить его уровень знаний.

"Единственный вариант добиться в Украине польских зарплат, это довести ВВП на душу населения в нашей стране до уровня Польши. А в Украине долго было стандартной политикой не заниматься приращением ВВП, а пытаться любыми другими способами, включая принудительные, повысить зарплаты. Это только снижает ВВП, загоняет бизнес в тень и отпугивает инвесторов", - поясняет Кухта.

Поэтому единственное, что действительно может исправить ситуацию – экономический рост.

"Когда у вас ВВП маленький – вы очень бедная страна, и у вас все зарабатывают мало. Никаких других вариантов нет. При таком низком ВВП высоких зарплат не будет и не может быть", - резюмировал Кухта.

Добиться роста возможно, только если страна производит и продает достаточно товаров и услуг. Валовый внутренний продукт на душу населения в 2015 году в Польше составлял 26,5 тысячи долларов, в Естонии – 28,6 тысячи долларов. Ясно, что Украина никогда не сможет обеспечить своим гражданам польские зарплаты, имея ВВП на душу населения более чем в три раза ниже.

Расти быстрее других

Чтобы повышать ВВП стране необходимо больше производить. И не просто производить, а продавать свою продукцию и услуги. Только это обеспечивает прирост национального богатства. Потому как Советский Союз в свое время очень много производил продукции, которая не использовалась и не продавалась, а просто гнила на складах.

По большому счету, производить можно как с расчетом на внутренний рынок, так и на внешние, вопрос лишь в масштабе этих рынков.

"Внутренний рынок Украины очень маленький, поэтому на него нет смысла рассчитывать, как на источник серьезного роста. Зато на внешних рынках есть масштаб, по сравнению с украинской экономикой. И как правило, страны, похожие на нашу, добиваются значительного роста тогда, когда расширяют свое присутствие на внешних рынках", - пояснил Кухта.

Поэтому усилия украинских властей по наращиванию экспорта вполне оправданы не только с точки зрения валютных поступлений для поддержания курса гривни, но и для создания предпосылок к ускорению роста ВВП.

А вот уже упомянутый вывод экономики из тени нельзя рассматривать с точки зрения панацеи для повышения ВВП и зарплат населения.

"Размер теневой экономики свидетельствует о степени экономической неразвитости. Она ведь не просто так возникла, люди уходят в тень из-за невозможности легально заработать. Это не ресурс для увеличения статистического ВВП – это признак болезни", - пояснил Кухта.

Скорее, уменьшение доли теневой экономики должно служить показателем того, что бизнес среда улучшается. Если компании начнут платить налоги, это ясно покажет, что давление государства ослабло, и доверие к нему растет. Пока что всех предпринятых правительством шагов недостаточно, и бизнес не торопится выходить из сумрака. Виной этому, как и прежде: непомерное давление налоговиков, неработающая судебная система, тотальная коррупция.

Обязательным же условием быстрого развития экономики является приток инвестиций извне. Именно он помогает небольшим европейским странам, которые не могут похвастаться масштабной промышленностью, обгонять по ВВП на душу населения таких крупных производителей, как Германия и Франция.

Так, ВВП на душу населения Дании в 2015 году составил около 46 тысяч долларов, что почти соответствует уровню Германии, и такой же показатель у Исландии, страны с населением чуть более 300 тысяч человек и без масштабной промышленности.

Недавно в Украине даже создали целый Национальный инвестиционный совет, кторый будет заниматься привлечением инвестиций в страну. Как заявил новоиспеченный глава совета Борис Ложкин, для обеспечения ежегодного роста ВВП Украины на 6,5-9% в 2017-2036 гг. необходимо привлечь дополнительно 120-200 миллиардов долларов иностранных инвестиций к 2036 году.

В то же время, необходимо не забывать, что добиться высокого роста ВВП вряд ли удастся, опираясь на устаревшую сырьевую экономику. Делая упор на продукцию сельского хозяйства, как локомотив экономического роста, можно добиться увеличения ВВП на 1-2% в год, но в высшую лигу с такой специализацией не пускают.

Об этом говорил премьер-министр Владимир Гройсман, во время обсуждения в Верховной Раде закона о государственном бюджете на 2017 год в первом чтении. "Я хочу, чтобы мы перестали быть сырьевым придатком к экономикам других стран. Очень важно, чтобы мы создавали национальный продукт, который будет конкурентным и обеспечит украинцев достойными рабочими местами", - сказал Гройсман.

Серьезное увеличение ВВП требует производства продукции более высокой степени переработки. Это не значит, что нужно начинать создавать по всей стране индустриальные парки и прочие свободные экономические зоны, или освобождать от налогов ИТ-компании.

Необходимо гарантировать права собственника, создать привлекательные условия для инвесторов и дать бизнесу развиваться. А дальше он сам решит, какую нишу выбрать, чтобы добиться максимальной добавленной стоимости. Проблема украинской экономики, ориентированной на экспорт сырья, возникла как раз из-за чрезмерной олигархизации, зарегулированности и незащищенных прав собственности.

Если ты не уверен, что завтра у тебя не отберут бизнес конкуренты, или не придет с чрезмерными поборами инспектор, ты не будешь вкладывать деньги надолго. В таком случае главным становится принцип "получить выгоду здесь и сейчас".

Поэтому рецепт европейских зарплат в Украине - макроэкономическая и валютная стабильность, дерегуляция, борьба с коррупцией, упрощение налоговой системы. Только создав такие условия, мы сможем расти более высокими темпами, нежели наши европейские соседи.

И сейчас для этого есть все возможности. Во-первых, в Украине после революции достоинства сформировался общественный запрос на изменения, а в структуры власти пришло определенное количество профессионалов, желающих эти изменения провести. Во-вторых, сегодня Украина имеет серьезную поддержку от западных партнеров, как в финансовом, так и в плане предложений по реформированию страны. В-третьих, страны восточной Европы сейчас тоже имеют некоторые проблемы с экономическим ростом, который замедлился в последние годы, а значит отставание можно сократить быстрее.

В то же время, стоит помнить, на заре независимости Украина была примерно на тех же позициях, что и Польша. Однако за прошедшее время мы очень отстали в плане экономического развития.

Даже проводя реформы, на то, чтобы догнать соседей уйдут десятилетия. Как отметил Ложкин, даже рост ВВП Украины в 2017-2036 гг. на уровне 6,5-9% в год обеспечит валовой внутренний продукт в размере 292 миллиардов долларов к 2036 году. "Это уровень ВВП Колумбии 2015 года, а ВВП Польши в 2015 году составил 475 миллиардов долларов. То есть, даже если Украина будет расти указанным темпом, мы не сможем догнать Польшу", - сказал Ложкин.

Но это не повод не проводить реформы, в противном случае, мы будем отставать еще сильнее и достойную зарплату сможем получать, лишь выезжая на заработки.

Дмитрий Сидоренко