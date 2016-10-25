Совет Нацбанка утвердил решение для перечисления 38 миллиардов прибыли в госбюджет

Обновленный совет Национального банка Украины на первом заседании после более годичного перерыва утвердили годовую консолидированную отчетность центрального банка за 2015 год и распределение прибыли центрального банка, что позволит перечислить в государственный бюджет 38 млрд грн прибыли НБУ.

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"Мне приятно присоединиться к работе Совета НБУ. Сегодняшнее решение позволит перечислить часть прибыли НБУ, а именно 38,164 млрд грн, в Государственный бюджет Украины. В то же время замечу, что эта сумма будет перечислена несколькими траншами, согласованным с Министерством финансов, чтобы это не имело влияния на ценовую стабильность в стране ", - цитируются в сообщении на сайте регулятора слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Кроме того, совет НБУ утвердил назначение Якова Смолия первым заместителем главы НБУ, Екатерину Рожкову и Романа Борисенко - заместителями главы НБУ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана.

Верховная Рада Украины 7 июля назначила новых членов совета НБУ по парламентской квоте, в состав которого вошли заведующий кафедрой экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктор Козюк – сроком на 7 лет, экс-директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова – на 6 лет, член редакционного совета VoxUkraine Тимофей Милованов – на 5 лет, экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская – на 4 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что с назначением Совета НБУ Нацбанк перечислит в госбюджет 38 млрд грн прибыли за прошлый год.