Совет Нацбанка выбрал своим главою Данилишина

Главой совета Национального банка Украины на заседании 25 октября был избран экс-министр экономики Украины, академик Богдан Данилишин, сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, заместителем главы совета НБУ был избран экономист Тимофей Милованов.

"В работе Совета Национального банка мы всегда будем исходить из общей позиции, однако мнение каждого будет уважаться. Мы можем дискутировать, обсуждать вопросы, однако главное - находить общую позицию. Мы должны работать на макрофинансовую стабильность и обеспечение социально-экономического развития Украины, - цитируются в сообщении слова Данилишина

Как отметил его заместитель Тимофей Милованов, он с нетерпением ждет возможности сделать вклад в развитие одного из самых престижных и стратегически важных институтов страны.

По словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, работа Совета - утвердить принципы независимости НБУ как институциональной предпосылки для реализации политики ценовой стабильности, ориентированной на ускорение роста на принципах конкурентоспособности, инклюзивности и углубления финансовой системы.

"Сегодня роль НБУ является очень важной в возрождении экономики Украины и росте ВВП. От того, какой будет новая денежно-кредитная политика, во многом будет зависеть стабилизация банковской системы, рост кредитования, восстановление доверия к банкам, увеличение промышленного роста государства", - цитируются в сообщении слова члена совета НБУ Василия Фурмана.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана.

Верховная Рада Украины 7 июля назначила новых членов совета НБУ по парламентской квоте, в состав которого вошли заведующий кафедрой экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктор Козюк – сроком на 7 лет, экс-директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова – на 6 лет, член редакционного совета VoxUkraine Тимофей Милованов – на 5 лет, экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская – на 4 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что с назначением Совета НБУ Нацбанк перечислит в госбюджет 38 млрд грн прибыли за прошлый год.