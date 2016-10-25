НБУ сегодня купил у банков почти $16 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе во вторник, 25 октября, купил у банков 15,8 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,6030 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 28,9 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:30 установились на уровне 25,57/25,61 грн/долл.