Порошенко призвал бизнес повысить зарплаты украинцев минимум на 20-30%

Повышение зарплат украинцев в связи со снижением единого социального взноса с начала года до 22% должно составить минимум 20-30%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Национального совета реформ заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Повышение зарплаты должно быть, как минимум, на 20-30% - это минимум», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что сегодня работодатели платят на 23% меньше налогов с фонда оплаты труда. И, по его мнению, это должно привести к увеличению зарплат работников. «У меня просьба одна: отдайте это вашим работникам», - призвал Порошенко.

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Президент добавил, что от этого повысится платежеспособность населения и спрос, также увеличатся поступления в местные бюджеты в виде налога на доходы физических лиц. «Очень мощный стимул для того, чтобы мы стремились к детинизации и не выплачивали зарплаты в конвертах», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, более 60% компаний, проверенных Государственной фискальной службой (ГФС) в первом полугодии 2016 года, не соблюдают налогового законодательства относительно полноты начислений и выплат заработной платы и других доходов своим работникам.

Снижение единого социального взноса (ЕСВ) с 36% в среднем до 22% не привело к ожидаемому выводу зарплат из «тени» в первом полугодии текущего года. Такое мнение высказал народный депутат Виктор Пинзеник («Блок Петра Порошенко»).

Согласно данным о поступлении ЕСВ за январь-июнь 2016 года, приведенным депутатом, при снижении ЕСВ с 36% до 22% поступления в Пенсионный фонд, которые обеспечиваются данным взносом, сократились за полгода на 36%.