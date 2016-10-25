Украина поднялась в рейтинге Doing Business на три позиции - Порошенко

Украина улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного Банка Doing Business и поднялась на 80 место, сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Национального совета реформ.

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Порошенко подчеркнул, что официальные результаты будут опубликованы в ближайшее время.

"Сегодня мы получили эти результаты, которые сейчас будут обнародованы. Мы можем говорить о том, что первые результаты уже на сегодняшний день нуждаются в дополнительном пояснении. Еще раз подчеркиваю, что в 2011, 2012, 2013 годах Украина находилась на 149-м, 152-м месте. На сегодняшний день позиция Украины будет 80-я", - сказал Порошенко.

В 2015 году Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге Doing Business, заняв 83-е место. Эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, стало упрощение регистрации бизнеса. В то же время, проблемными для бизнеса в Украине оставались подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.

Позднее на сайте организации появились данные рейтинга, согласно которым Украина в текущем году улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2017 и поднялась на 3 пункта - до 80 места с 83-го. Как отмечается в исследовании, наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20 место из 190), наихудший - в сфере борьбы с коррупцией (140 место из 190).

В то же время, Украина вошла в число стран, которые показатели реформы по всем исследованным финансистами Всемирного банка сферам. «Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Литва, Македония и Украины показали реформы во всех исследуемых сферах. Это означает, что экономики развиваются широко, приумножая возможности деловой среды. Украина заметно улучшила позиции в сфере защиты интересов инвесторов - руководителей и акционеров», - говорится в исследовании.

В то же время, в сфере получения разрешений на строительство Украина занимает только 140 позицию, в сфере возможностей подключения к электросетям – 130 позицию. По показателю легкости регистрации собственности Украины - 63-я.

Кабинет министров 16 декабря прошлого года утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию и войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – войти в ТОП-20.

На текущий момент в Верховной Раде зарегистрированы 39 законопроектов по вопросам дерегуляции. На их принятие, по оценкам Минэкономразвития, потребуется порядка 6 месяцев.