Гройсман анонсировал масштабную реформу таможни с 1 января

Об этом в ходе заседания Национального совета реформ заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Мы будем вносить предложения на Национальный совет реформ об утверждении стратегии реформы украинской таможни, и мы бы хотели, чтобы этот масштабный процесс начался с 1 января 2017 года», - сказал он.

Глава правительства отметил, что украинские таможни с августа месяца уже показывают позитивную динамику поступлений в госбюджет.

«Сейчас есть позитивные сигналы, но этого недостаточно. Нам нужны серьезные, масштабные изменения», - сказал он.

Гройсман отметил, что проведение масштабной реформы очень важно, так как серый импорт и контрабанда могут уничтожить экономический потенциал нашего государства.

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Как сообщал УНИАН, реформа работы таможенных органов, активно внедряемая правительством Украины с лета текущего года, уже привела к росту таможенных платежей в бюджет за последние месяцы на уровне 8,5 млрд грн.

В июле текущего года Гройсман анонсировал масштабные изменения в работе таможни, продиктованные требованиями бизнеса, а также рекомендациями международных финансовых организаций.

В мае Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран.

Соглашение стало одним из этапов двухлетнего проекта реформирования украинской таможни от правительства США с объемом финансирования 4 млн долл. Проект был согласован весной 2016 года. Также в мае текущего года Гройсман оценил потенциал роста таможенных платежей в бюджет Украины в 50 млрд грн в год.

По данным Государственной фискальной службы, в 2015 году поступления в сводный бюджет Украины по налоговым и таможенным платежам составили 587,1 млрд грн.