EС выделит Греции 2,8 миллиарда евро кредита

Европейский механизм стабильности (ESM) одобрил выделение Греции 2,8 миллиарда евро оставшейся части транша кредита в рамках программы финансовой поддержки, говорится в сообщении ESM, передает РИА Новости.

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"Сегодняшнее решение выплатить 2,8 миллиарда евро Греции является признаком того, что греческий народ неуклонно добивается прогресса в реформировании своей страны", — говорится в заявлении совета директоров ESM.

Как отмечается в сообщении, власти Греции завершили основные этапы в пенсионной и банковской реформах, изменениях в энергетическом секторе и сборе доходов. Помимо этого были предприняты шаги в создании новой приватизации и приведении инвестиционного фонда в рабочее состояние. "Если правительство продолжит осуществление реформ, согласованных по программе ESM, рост греческой экономики может ускориться в следующем году, и правительство может быть в состоянии начать выпуск облигаций", — отмечается в сообщении ESM.

Транш в 2,8 миллиарда состоит из выделенных 10 октября 1,1 миллиарда евро и оставшейся суммы в 1,7 миллиарда. Выделение средств Греции означает, что финансовая помощь стране со стороны ESM достигнет 31,7 миллиарда евро от общего объема программы в 86 миллиардов евро. ESM и EFSF вместе до сих пор выделили стране 173,5 миллиарда евро (включая данный транш), что делает их крупнейшими кредиторами Греции, отмечается в релизе.