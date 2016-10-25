Госдолг Украины вырос на $1,9 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец сентября 2016 года составила 68,61 млрд долл., что на 2,8%, или на 1,9 млрд долл., больше показателя на начало месяца.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец сентября составила 1,778 трлн грн, что на 3,9%, или на 66,48 млрд грн, больше показателя на начало месяца.

Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-сентябре, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 4,7%, или на 3,11 млрд долл., в гривневом эквиваленте – на 13,1%, или на 205,68 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в августе в долларовом эквиваленте снизилась на 0,6% - до 66,59 млрд долл., в гривневом эквиваленте - выросла на 2,8%, до 1,708 трлн грн, что по мнению экспертов обусловлено девальвацией национальной валюты.

По оценкам аналитиков, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2016 года вырастет до 68 млрд долл. или 80% ВВП, после чего снизится в 2017 году до 75% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2016 год устанавливает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 1,946 трлн грн.