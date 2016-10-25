Минфин одолжил на внутреннем рынке миллионы гривень и евро

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 25 октября, привлекло в государственный бюджет 309,759 млн грн и 141,336 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций на 50,010 млн грн сроком обращения 9 месяцев со средневзвешенной доходностью 15,3% годовых и на 259,748 млн грн сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 15,75% годовых.

Валютные средства привлечены в результате продажи облигаций на 141,336 млн евро на 2 года со средневзвешенной доходностью 4% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 4,257 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин в четвертом квартале текущего года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроком обращения 2 года.