Порошенко за сохранение упрощенной системы налогообложения для частных предпринимателей

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Национального совета реформ.

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«Очень важно, чтобы мы сохранили упрощенную систему налогообложения, - сказал глава государства. - Но это не касается недобросовестных крупных компаний, которые минимизируют налоги или пытаются уклониться от их уплаты. Какое это имеет отношение к людям на базарах, когда человек самозанят и должен защитить себя, прокормить себя? Это наша задача - повысить прозрачность, повысить социальную защиту, дать гарантированную перспективу».

Ранее в правительстве отмечали, что не планируют упразднять существующую на текущий момент систему упрощенного налогообложения бизнеса, однако будут всячески противодействовать попыткам крупных компаний использовать такую систему для уклонения от уплаты налогов.

Как сообщал УНИАН, в Украине упрощенная система налогообложения бизнеса действует с 2010 года и применяется к предприятиям в основном малого и среднего бизнеса. Она представляет собой уплату единого налога, размер которого определяется размером предприятия, количеством нанятых работников и сферой деятельности. За последние годы система претерпела ряд изменений, в частности, вместо 4 групп упрощенцев остались только три, а порог доходов, позволяющих относить бизнес к упрощенной системе, снижен до 5 млн грн в год с 20 млн грн.

С 2015 года в Украине ведутся дискуссии о том, что упрощенная система является лазейкой для крупного бизнеса и позволяет ему не платить тот объем налогов, который пришлось бы платить на общей системе налогообложения. Рекомендация пересмотреть условия упрощенной системы высказывалась как финансистами МВФ, так и советниками правительства Украины. В частности, Стратегическая группа советников под управлением Ивана Миклоша и Лешека Бальцеровича предлагает оставить упрощенную систему налогообложения только для частных предпринимателей.