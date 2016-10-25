UniCredit Bank увеличил убыток в 7,3 раза

Как сообщил банк в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с начала года его активы снизились на 7,9% - до 49,915 млрд грн, обязательства – на 25,5%, до 30,143 млрд грн, в то время как собственный капитал вырос на 43,9% - до 19,772 млрд грн.

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Ранее банк сообщал, что за 2015 год, по предварительным данным, получил 3,225 млрд грн убытка, что на 154,056 млн грн, или на 4,6%, ниже показателя за предыдущий год.

Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.

12 октября Национальный банк Украины согласовал бенефициарам «Альфа-Групп» приобретение через компанию ABH Holdings S.A. существенного участия в капитале «Укрсоцбанка» в результате покупки его акций.

Холдинг ABH Holdings S.A. (Люксембург) в Украине представлен дочерним банком «Альфа-Банк», одним из крупнейших финучреждений Украины по объему активов.

Ранее, 8 сентября, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании ABH Holdings S.A. на приобретение акций «Укрсоцбанка».

Холдинг ABH Holdings S.A. подписал соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций «Укрсоцбанка» в январе этого года, закрытие сделки ожидается в этом году.

В конце февраля UniCredit Bank сообщил, что по итогам проведенного стресс-тестирования и в рамках согласованного с Национальным банком Украины плана увеличит капитал на 10,645 млрд грн, в том числе в апреле банк пополнил капитал на 3,8 млрд грн, в июне - на 5,2 млрд грн.