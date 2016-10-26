Доходы Apple снизились впервые с 2001 года

Американская компания сообщила, что за последний квартал финансового года, который заканчивается 24 сентября, она продала 45,5 млн смартфонов iPhone. Это оказалось выше ожиданий аналитиков, которые в среднем прогнозировали 44,8 млн проданных смартфонов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Тем не менее, за год объем продаж смартфонов снизился на 5%.

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Доходы компании упали на 9% по сравнению с третьим кварталом финансового года - до 46,85 млрд долларов. Год назад они составляли 51,5 млрд долларов. Доходы компании в годовом выражении снизились впервые с 2001 года.

Чистая прибыль компании снизилась с 11 млрд долларов в четвертом квартале прошлого года до 9 млрд сейчас. В целом за год прибыль снизилась с 53,4 млрд долларов до 45,7 млрд.

Подвел американскую компанию китайский рынок, который раньше считался локомотивом ее роста. Выручка на этом рынке в четвертом квартале упала почти на 30%. В прошлом квартале она на этом рынке сократилась на 33%.

Снизился спрос на продукцию Apple и на американском рынке - это основной рынок продаж компании.

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Акции самой дорогой компании мира после оглашения этих результатов упали на 3% - до 118,8 доллара.

При этом в Apple ожидают, что выручка в праздничный период составит 76-78 млрд долларов - это выше оценок аналитиков.

В Apple также отмечают высокий спрос на iPhone 7, который был представлен в сентябре. Пока это не нашло отражения в отчетности компании.