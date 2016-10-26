Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2559.5314 (25 октября – 2564.0480)

100 EUR – 2782.7225 (25 октября – 2792.5047)

10 RUR – 4.1251 (25 октября – 4.1200)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,61/25,65 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8070/27,8480 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4130 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5953 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 432 сделки на сумму 467,67 млн долл.