Privat24 стал первым iMessage-банком мира

Privat24 стало первым в мире платежным iOS-приложением, которое использует новые возможности базового мессенджера iPhone iMessage, реализованные в 10-й версии операционной системы для гаджетов Apple. Как сообщили в ПриватБанке, обновленная версия Privat24 позволяет владельцам iPhone обмениваться друг с другом деньгами совершенно магическим способом – прямо в мессенджере.

«iMessage является одновременно самым распространенным и самым защищенным мессенджером в мире, – говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. – Поэтому появление там Приват24 было неизбежно, как 27/10».

Чтобы отправить или получить денежный перевод, пополнить мобильный телефон, пользователям iPhone достаточно нажать на иконку Privat24 в меню мессенджера, ввести сумму платежа и выбрать нужную операцию – пополнение телефона собеседника, отправку или получение денег. Через секунду перевод будет доступен получателю.