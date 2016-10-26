МВФ отложил приезд миссии в Украину - источник

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд отложил приезд миссии в Украину, запланированный на сегодня, 26 октября, по своим внутренним причинам, сообщил УНИАН источник, близкий к переговорам.

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«МВФ перенес приезд миссии по своим внутренним причинам, - сообщил источник, не уточнив новые даты приезда миссии, но сообщив, что украинская сторона рассчитывает на приезд представителей Фонда «как можно скорее».

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

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До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 млрд долл. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с МВФ. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Вместе с тем, для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц. Также МВФ оценит проект госбюджета на 2017 год.