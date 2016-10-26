Кабмин предлагает вдвое увеличить минимальную зарплату - до 3200 гривень

Кабинет министров Украины в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил вдвое увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн, а также уравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

«Минимальная зарплата не может быть меньше 3200 грн. Прожиточный минимум и минимальная зарплата будут совпадать, - сказал Гройсман. - Никто в Украине не будет зарабатывать меньше 3200 грн (в месяц - УНИАН)».

Одновременно Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли Украины, а также Министерству финансов проработать все необходимые решения в этой сфере.

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«И будем просить украинский парламент поддержать эти инициативы», - сказал Гройсман. Он поблагодарил всех, кто способствовал выработке правительственных предложений.

«Это (повышение минимальной зарплаты - УНИАН) отвечает нашим возможностям, и мы можем это обеспечить с 1 января 2017 года. Мы не просто выполняем обязательства, мы их перевыполняем», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Гройсман анонсировал, что Кабинет министров планирует в ближайшее время представить основы реформы оплаты труда и пенсионного обеспечения в Украине, чтобы сделать зарплаты и пенсии украинцев более справедливыми. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил правительству в своей экономической политике переходить от стратегии макроэкономической стабилизации и «затягивания поясов» к стратегии экономического роста и реального улучшения благосостояния украинских граждан.