Правительство утвердило изменения в Налоговый кодекс

Кабинет министров Украины в рамках финализации проекта госбюджета на 2017 год утвердил изменения в Налоговый кодекс, позволяющие существенно упростить администрирование налогов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

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Представляя данное решение, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что изменения сформулированы в пакете законопроектов, которые передаются в парламент для дальнейшего обсуждения. «Изменения касаются администрирования налогов и упрощения налоговых процедур для бизнеса», - сказал он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что подготовленные правительством изменения в Налоговый кодекс согласованы также Национальным советом реформ при президенте Украины. Их принятие позволит внедрить в нашей стране принципы эффективной антикоррупционной политики в сфере администрирования налогов.

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Также Гройсман подчеркивал, что ключевым условием развития бизнеса в Украине должно стать изменение системы администрирования налогов и полное устранение какого-либо регуляторного давления на предприятия. По мнению премьера, бизнес «не может в неволе, под давлением контролирующих структур, производить национальный продукт и развиваться».

Гройсман напомнил, что в этом контексте власти уже создали несколько инструментов, в частности, Офис привлечения и поддержки инвестиций и Национальный комитет промышленного развития.

Президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что улучшение делового климата, в том числе в части налогового регулирования в Украине, является «вопросом жизни и смерти» для страны.