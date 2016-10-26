Кабмин предлагает отвязать зарплаты чиновников и судей от минимальной зарплаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Нам надо отвязать минимальную заработную плату от тех привязок, которые были в стране очень популярными и модными», - сказал Гройсман.

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Как пояснил премьер, повышение минимальной зарплаты на 10%, до 1600 грн, как это запланировано с 1 декабря текущего года, автоматически повышает зарплаты судей. «То есть человек получит на 10% больше, а у судей зарплата должна вырасти до 16 тыс. грн», - сказал Гройсман.

Он отметил, что подобная ситуация сложилась со всеми органами власти, в том числе недавно созданными антикоррупционными органами, где зарплаты очень высокие. «Для того, чтобы человеку повысить минимальную зарплату на 150 грн, другому чиновнику нужно автоматически повысить на те же 10% - это у нас десятки тысяч гривен. Это отсутствие социальной справедливости», - подчеркнул Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 8 августа заявил, что Кабинет министров разработает непопулистский механизм повышения заработных плат и пенсий, отвечающий возможностям экономики.

По его словам, правительство намерено реформировать систему оплаты труда таким образом, чтобы каждый украинский гражданин получал достойную заработную плату. Также он отметил, что правительство намерено обеспечить рост пенсий. По словам премьера, труд украинцев является недооцененным, в связи с чем государственная поддержка должна быть направлена на стимулирование роста зарплат.

Как сообщал министр социальной политики Андрей Рева, Минсоцполитики совместно с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов ищут дополнительные резервы, чтобы получить ресурс для осовременивания пенсий. Но, по словам министра, без радикального повышения заработной платы и, соответственно, роста поступлений единого социального взноса в Пенсионный фонд получить этот дополнительный ресурс невозможно.

Как сообщал УНИАН, Владимир Гройсман, открывая заседание правительства, заявил, что Кабмин в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн, а также сравнить показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.