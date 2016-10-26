Кабмин за две недели подсчитает, сколько нужно денег на анонсированное двукратное повышение "минималки"

Кабинет министров Украины планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о двукратном повышении минимальной зарплаты – до 3200 грн.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко по итогам заседания правительства.

«Сума расходов будет сбалансирована. Сумму мы подадим через две недели. Сегодня мы говорим о том, что принято принципиальное решение (о повышении зарплат – УНИАН)», – сказал Розенко.

Он также подчеркнул, что решение правительство во многом будет способствовать детенизации зарплат. «У частного сектора есть 2,5 месяца, чтобы быть готовым к такой норме. Мы хотим стимулировать бизнес, чтобы экономию ЕСВ (двукратное сокращение ставки единого социального взноса с января 2016 года – УНИАН) перевести в зарплаты своим работникам. Уровень оплаты труда должен быть достойным», – подчеркнул Розенко.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании в среду, 26 октября, в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране предложил вдвое увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн с 1600 грн, а также уравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Как подчеркивал премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты отвечает возможностям экономики и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.