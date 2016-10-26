Кабмин отменил ограничения на расходы при подготовке к "Евровидению-2017"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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"Проектом предлагается установить, что Национальная телерадиокомпания при осуществлении расходов, предусмотренных на подготовку и проведение в 2017 году в Украине песенного конкурса, не будет применять предельные суммы расходов, предусмотренные постановлением Кабмина №332", - сказал председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

Кроме того, по его словам, увеличены сроки предоплаты за товары и услуги, необходимые при подготовке к конкурсу.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Кабмин выделил на проведение «Евровидения-2017» 450 млн грн.

19 октября решением правительства расходы на подготовку и проведение песенного конкурса были уменьшены на 19,38 млн грн – до 430 млн 620 тыс. грн.

Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

В 2017 году песенный конкурс «Евровидение» состоится в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу.