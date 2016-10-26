НБУ просит Раду заменить главу банковского комитета в связи с "непрофессионализмом"

Национальный банк Украины обратился к главе Верховной Рады Украины Андрею Парубию с открытым письмом, в котором содержится предложение заменить председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалку.

Читайте такжеСовет Нацбанка утвердил решение для перечисления 38 миллиардов прибыли в госбюджет

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Национальный банк Украины обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с открытым письмом с предложением заменить председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалку в связи с непрофессионализмом, политической заангажированностью, неспособностью обеспечить эффективную работу комитета, подрывом доверия к Национальному банку, созданием препятствий для оздоровления и развития финансового сектора", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении отмечается, что у регулятора вызывает вопросы и состав комитета.

Читайте такжеДолг неплатежеспособных банков перед НБУ сократился до 53 миллиардов

"За отдельными исключениями, деятельность большинства его членов является производной от их политических и бизнес-интересов. Наличие таких членов в составе комитета делает невозможным эффективное выполнение возложенных на него функций в интересах развития всего финансового сектора и потребителей финансовых услуг", - сказано в сообщении.

В частности, в сообщении указывается, что в состав комитета входит народный депутат Леонид Климов - бывший владелец неплатежеспособного "Имэксбанка", который лично должен государству 310 млн грн по кредитам рефинансирования, право не возвращать которые он сейчас пытается получить через суд. Другой член комитета - народный депутат Денис Дзензерский, компании которого не обслуживают долг перед банковскими учреждениями на сумму около 9 млрд грн. Интересы отдельных страховых компаний представляет и народный депутат Максим Поляков, который пытается в корне изменить суть законопроекта о разделении функций Нацкомфинуслуг между Национальным банком и НКЦБФР, направленного, в частности, на создание эффективного надзора за деятельностью рынка страховых услуг.

"Наличие таких членов в составе комитета делает невозможным эффективное выполнение возложенных на него функций в интересах развития всего финансового сектора и потребителей финансовых услуг. Учитывая это, Национальный банк настаивает на назначении другого Ппредседателя и более профессионального и менее ангажированного состава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности получил на рассмотрение законопроект о деятельности Национального банка Украины. Законопроект касается "прозрачности" деятельности НБУ и введения ответственности главы НБУ и заместителей за результаты деятельности Нацбанка. Среди инициаторов законопроекта №5257 председатель Радикальной партии Олег Ляшко и председатель комитета ВР по вопросам финансовой политики Сергей Рыбалка.