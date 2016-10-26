Гривня на межбанке укрепилась до 25,59 за доллар

В среду, 26 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,56/25,59 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8380/27,8820 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4130 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,5840 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 163 сделки на сумму 95,08 миллиона долларов.