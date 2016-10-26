НБУ сегодня купил у банков $30 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 26 октября, купил у банков весь заявленный объем валюты в размере 30 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,5856 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 40,4 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 25,56/25,59 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 25,5815 грн/долл.