Долг неплатежеспособных банков перед НБУ сократился до 53 миллиардов

Задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по полученным ранее кредитам рефинансирования в сентябре сократилась на 110 миллионов гривень, или на 0,2%, - до 53 миллиардов гривень.

Как сообщается на сайте НБУ, в таких же пределах сократилась задолженность по основной сумме кредита - на 110 миллионов гривень, или на 0,2%, до 46,28 миллиарда гривень, в то время как задолженность по процентам осталась на прежнем уровне в 6,72 миллиарда гривень.

Согласно приведенным данным, объем задолженности неплатежеспособных банков перед НБУ по рефинансированию остается выше уровня начала года на 1,87 миллиарда гривень, или на 3,7%, что ранее регулятор объяснял февральским решением о выведении с рынка "Родовид Банка", который также является должником по кредитам рефинансирования.

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Как сообщал УНИАН, задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по полученным ранее кредитам рефинансирования в августе сократилась на 130 миллионов гривень, или на 0,2%, - до 53,11 миллиарда гривень.

Ранее Нацбанк озвучивал планы совместно с Фондом гарантирования вкладов физлиц (благодаря реализации залогов под кредиты в неплатежеспособных банках) в текущем году вернуть около 12,8 миллиарда гривень выданного ранее рефинансирования.

В процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.