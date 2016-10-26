77% украинцев не доверяют банкам – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которые были представлены председателем правления ОО "Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко" Ольга Балакирева на пресс-конференции в Киеве.

«Украинским банкам доверяет менее 15,5% населения страны. Не доверяют им – 77%, причем 47,4% - полностью. Условный баланс недоверия украинской банковской системе составляет «минус 62 процентных пункта», - говорится в результатах опроса.

Всеукраинский опрос населения страны был проведен с 20 по 24 октября 2016 года во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

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Всего опрошено 1,5 тыс. респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,55-2,58%. Метод получения информации-индивидуальное интервью по месту проживания респондента «с глазу на глаз».

Мониторинговый опрос населения Украины проводился Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко совместно с отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины.