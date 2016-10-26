Минэкономразвития посчитало убытки ТОП-100 госкомпаний - 53 миллиарда за год

Совокупный убыток сотни крупнейших украинских государственных компаний по итогам 2015 года сократился более чем в два раза - до 53,2 миллиарда гривень со 117 миллиардов гривень годом ранее.

Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на сайте ведомства.

"Улучшение финрезультата отражает более благоприятные условия в экономике: стабилизацию макроэкономических показателей, либерализацию цен и тарифов, а также внедрение прозрачных государственных закупок и приход профессионального менеджмента", - говорится в отчете.

В Минэкономразвития подчеркнули, что структура портфеля украинских госкомпаний по сравнению с 2014 годом не изменилась. В собственности государства по-прежнему находится 3458 госпредприятий, из которых работают только 1801. По данным министерства, на ТОП-100 государственных компаний приходится 75% чистого дохода и 86% активов государства. Крупнейшие активы сконцентрированы в нефтегазовом секторе (НАК "Нафтогаз Украины"), транспорте (ПАО "Укрзализныця") и электроэнергетике (ГП НАЭК "Энергоатом").

Комментируя результаты работы госхолдингов, заместитель министра Юлия Ковалив отметила, что задача властей - сделать работу госкомпаний прозрачной.

"Отчет - один из самых действенных способов воплощения этой прозрачности", - цитирует Ковалив пресс-служба Минэкономразвития.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития составляет отчет о финансовой деятельности крупнейших госкомпаний второй раз.

Убыток ТОП-100 государственных компаний в 2015 году сократился в 17 раз, составив 7 миллиардов гривень.

Напомним, в марте экс-глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус отмечал, что реформа госкомпаний движется в правильном направлении, но нужно ускорится. В 2015 убыток по ТОП-100 сократился c 117 миллиарда гривень до 7 миллиардов гривень.

При этом он отметил, что главным препятствием для реформы госпредприятий является коррупция.

"Грустный опыт проверок ТОП-20 госкомпаний. Нет политической воли выявлять коррупционные схемы. Контролеры к своей работе относятся формально. Схемы несложные, в частном секторе CEO давно бы вылетел с треском. Нашим контролерам увидеть и доказать нарушения оказывается намного сложнее", - подчеркнул Абромавичус.