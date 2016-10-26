Государство задолжало бизнесу 16 миллиардов НДС - министр финансов

Исторически сложившаяся задолженность государства перед бизнесом по возмещению налога на добавленную стоимость составляет 16 млрд грн, правительство рассматривает несколько вариантов возвращения средств, сообщил в ходе брифинга министр финансов Украины Александр Данилюк.

Он напомнил, что возвращение долга является задачей, поставленной президентом Украины. И в числе вариантов выполнения задачи правительство рассматривает использование средств от спецконфискации активов экс-президента Януковича, выпуск специальных облигаций, а также непосредственно бюджетное возмещение.

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По мнению Данилюка, наиболее приемлемым является использование средств спецконфискации, наименее приемлемым - выпуск ОВГЗ, поскольку это напрямую сопряжено с ростом госдолга.

"Сейчас есть историческая задолженность по НДС, который не возмещен, - порядка 16 млрд грн. Есть несколько механизмов их возместить. Первый - через облигации, второй - через бюджет и третий вариант - использовать средства спецконфискации, - сказал министр. - В принципе, лучший вариант - использовать средства спецконфискации, потому что даже природа этих средств одинакова. Когда-то эти деньги украли у бизнеса, и теперь средства арестованы, будут конфискованы в бюджет и возвращены тем, у кого их украли. Это правильнее, чем просто проедать эти деньги. Можно сделать и выпуск облигаций. Это решение возможно, но надо понимать, что у нас есть некоторые ограничения по долгу, а это долг. Будем над этим работать".

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, в 2016 году среднемесячная сумма возмещения НДС выросла на 2,1 млрд грн - до 7 млрд грн в месяц. Общая сумма возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) в сентябре составила 9,313 млрд грн