Государство задолжало бизнесу 16 миллиардов НДС - министр финансов
По словам Данилюка, правительство рассматривает несколько вариантов возврата средств.
Исторически сложившаяся задолженность государства перед бизнесом по возмещению налога на добавленную стоимость составляет 16 млрд грн, правительство рассматривает несколько вариантов возвращения средств, сообщил в ходе брифинга министр финансов Украины Александр Данилюк.
Он напомнил, что возвращение долга является задачей, поставленной президентом Украины. И в числе вариантов выполнения задачи правительство рассматривает использование средств от спецконфискации активов экс-президента Януковича, выпуск специальных облигаций, а также непосредственно бюджетное возмещение.
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По мнению Данилюка, наиболее приемлемым является использование средств спецконфискации, наименее приемлемым - выпуск ОВГЗ, поскольку это напрямую сопряжено с ростом госдолга.
"Сейчас есть историческая задолженность по НДС, который не возмещен, - порядка 16 млрд грн. Есть несколько механизмов их возместить. Первый - через облигации, второй - через бюджет и третий вариант - использовать средства спецконфискации, - сказал министр. - В принципе, лучший вариант - использовать средства спецконфискации, потому что даже природа этих средств одинакова. Когда-то эти деньги украли у бизнеса, и теперь средства арестованы, будут конфискованы в бюджет и возвращены тем, у кого их украли. Это правильнее, чем просто проедать эти деньги. Можно сделать и выпуск облигаций. Это решение возможно, но надо понимать, что у нас есть некоторые ограничения по долгу, а это долг. Будем над этим работать".
Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, в 2016 году среднемесячная сумма возмещения НДС выросла на 2,1 млрд грн - до 7 млрд грн в месяц. Общая сумма возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) в сентябре составила 9,313 млрд грн