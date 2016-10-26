Кабмин не будет пересматривать макропоказатели на 2017 год из-за анонсированного повышения "минималки"

Кабинет министров Украины не планирует пересматривать ранее утвержденные макропоказатели на 2017 год в части роста ВВП и курса гривни в связи с решением о двукратном повышении минимальной заработной платы с 1 января 2017 года.

Об этом в ходе брифинга сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Минэкономики и Минфин дали прогноз роста ВВП на следующий год - плюс 3%. Мы четко зафиксировали курс - 27,2 гривни за доллар. Мы четко зафиксировали рост, структуру и приоритеты. Я считаю, что макропоказатели - прогнозируемые и подтвержденные", - сказал Кубив.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании в среду, 26 октября, в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил вдвое увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 гривень с 1600 гривень, а также уравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Как подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты отвечает возможностям экономики, и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров Украины планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной зарплаты.