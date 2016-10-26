Вкладчикам банка "Хрещатик" продлили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "Хрещатик", которые ранее планировал завершить в сентябре.

Как сообщила пресс-служба фонда, вкладчики банка с 26 октября до 6 декабря включительно могут обратиться за получением возмещения в учреждения "Первого украинского международного банка".

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.