Урок для Украины: как жить по средствам

Украина за последние 10 лет скатилась в глубокую долговую яму, и объемы кредитов продолжают расти. На конец сентября общая сумма государственного и гарантированного государством долга составила 68,6 млрд долл., или 1,778 трлн грн в гривневом эквиваленте, что составляет около 80% ВВП. Это означает, что украинцам, к примеру, чтобы навсегда рассчитаться с суверенными долгами, придется отдать 80% своего годового труда. Но поскольку это физически невозможно, наша страна берет новые долги для уплаты по старым кредитам. Мы движемся по замкнутому кругу.

Конечно, уровень госдолга к ВВП в Украине не сравним, к примеру, с долгом Греции, которая нахваталась долгов почти на 180% ВВП. Но наш показатель выше, чем 60% ВВП в соседней Беларуси, 51% в Польше и 41% в Грузии. И уровень госдолга в Украине превышает рекомендуемый для стран еврозоны безопасный предел в размере 60% ВВП.

Отдельно стоит отметить, во что обходится государству обслуживание долгов. По итогам января-августа текущего года эти расходы достигли 59,3 млрд грн, или 15% всех расходов госбюджета за указанный период. Это почти в 2 раза больше расходов на оборону Украины за восемь месяцев текущего года и почти в полтора раза превышает показатель бюджетного дефицита, который за этот период составил 42,9 млрд грн. То есть, при отсутствии долгов госбюджет нашей страны был бы профицитным, а соцстандарты можно было бы повысить сразу на 65%.

Но пока все это розовые мечты, а наша погрязшая в долгах страна продолжает привлекать новые кредиты. К примеру, буквально недавно, в сентябре, мы получили очередной транш кредита МВФ на 1 млрд долл., а в октябре – одобрение Всемирного банка по кредитным гарантиям на 500 млн долл. для закупки природного газа. Почему Украина живет в долг и есть ли выход из этого замкнутого круга?

Кредитная история

Основная масса государственного долга Украины, как пояснил в комментарии УНИАН главный аналитик «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов, была сформирована в ходе кризисов 2008-2009 годов и 2014-2015 годов. Гривневый эквивалент, как отметил эксперт, резко растет при сильной девальвации национальной валюты, поскольку существенная часть долга выражена в иностранной валюте. При этом, накануне последней девальвации наша страна обильно расходовала золотовалютные резервы, а притоки частного капитала были закрыты, что вынудило одалживать валютные средства у международных доноров и спровоцировало еще больший рост долга.

Кроме того, как отметил Блинов, государство активно занимало средства на внутреннем рынке - у Национального банка - для покрытия дефицита государственных финансов, финансирования дефицита НАК «Нафтогаз Украины», продававшего газ населению по заниженным ценам, и вхождения в капитал проблемных банков. В результате к началу 2016 года портфель государственных облигаций в собственности центрального банка достиг 390 млрд грн, и около четверти всех долгов Украины приходилось собственному центральному банку.

«Выпуск таких долгов не только означает повышенную нагрузку на сегодняшний бюджет, но еще и поспособствовал в свое время девальвации, так как представлял собой денежную эмиссию, значительная часть которой пошла на закупку иностранной валюты. Например, для импорта газа», - пояснил Блинов. В то же время, эксперт отметил, что в текущем году ситуация изменилась, и Нацбанк перестал проводить эмиссию через выкуп гособлигаций, а портфель ОВГЗ в его собственности с начала года сократился на 25 млрд грн.

Рис.1. Государственный долг Украины, % ВВП

Рис.2. Расходы на обслуживание государственного долга, % доходов Госбюджета Украины

Источники: Минфин, Госстат, Альфа-Банк Украина

Эксперт предупреждает, что Украина и дальше будет испытывать потребность в новых валютных займах: в августе 2017 года предстоит погашение кредита stand-by от МВФ, полученного в 2014 году, а к 2019 году понадобится еще 2,8 млрд долл. для погашения еврооблигаций, поскольку к этому времени завершится обусловленная реструктуризацией долга в 2015 году отсрочка выплаты по долговым бумагам.

Безальтернативный сценарий

Вопреки всем тяготам внешнего долга – его дороговизне и значительному давлению на государственные финансы – иного пути у нашей страны пока нет. «Альтернативы нет. Сокращение бюджетных расходов? Каких? На армию? Это безопасность. На соцвыплаты? Они и так низкие, и это окончательно обрушит внутренний спрос. Я не вижу другого сценария, кроме того, как добиваться интенсивного экономического роста и заигрывать с иностранными инвесторами», - считает член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Эксперт констатировал, что пока Украина идет по стопам Греции, и достигнутая макроэкономическая стабильность - это единственное завоевание экономического блока правительства, но даже эта стабильность не гарантирует снижения суверенных кредитных рисков. «Если мы будем расти на 0,1-1% в год, то Украину ждет дефолт. И сейчас, по предварительным итогам третьего квартала, вероятность дефолта выглядит не такой уж низкой. Чтобы избежать этого, нашей стране нужно обеспечить 2 взаимосвязанные вещи: интенсивный экономический рост - более 5% ВВП в год - и бум иностранных инвестиций», - добавил Шапран.

Как пояснил эксперт, экономический рост будет способствовать увеличению доходов бюджета, а приток инвестиций резко улучшит платежный баланс, что стабилизирует, а может и укрепит национальную валюту, и снизит нагрузку по внешним долгам.

«Пока что в реализацию такого сценария я не верю - позитивные процессы в экономике развиваются слишком медленно. По моим расчетам, мы сможем выйти на нормальные темпы экономического роста только в 2017-2018 году, а этого не достаточно», - резюмировал Шапран.

Не верит в наличие альтернативного сценария: жизни без долгов, и директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук. «Для того, чтобы обслуживать или возвращать долги в валюте, нужно эту валюту откуда-то брать. Если экспорт не растет, то это новые заимствования. Пока мы расходуем больше валюты, чем зарабатываем. Ситуацию могли бы исправить инвестиции, но с инвестициями ситуация известна», - отметил эксперт, прогнозируя в этой связи рост госдолга Украины – до 82,3% ВВП в 2016 году и его некоторое снижение – до 80,4% ВВП - в 2017.

В то же время, Боярчук полагает, что сокращение дефицита госбюджета возможно, но это требует повышения эффективности использования средств, что не возможно без проведения существенных реформ, то есть, возможно только в среднесрочной перспективе, не ранее. По его мнению, у нашей страны есть шанс избежать дефолта в 2019 года, когда наступает дата выплат по реструктуризированным облигациям, однако пока не понятно, как будут продвигаться реформы и откуда возьмется экономический рост, потому и ожидания весьма сдержанные.

Стратегия светлого будущего

Скорее всего, как предрекают эксперты, Украина в случае проведения грамотной экономической политики не допустит дефолтного сценария, и сможет рефинансировать, или погасить за счет новых кредитов, старые долги.

«Правительство рефинансирует внешние долги в 2019 году также, как и в другие годы. Сокращать бюджетные расходы ради отказа от внешних заимствований - это крайне иррациональное предположение», - считает руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

Более рациональный подход, как пояснил эксперт, это постепенная выплата правительством внешних и внутренних долгов в иностранной валюте, чтобы ежегодная сумма новых заимствований была ниже выплат по прежним долгам. Что касается государственных расходов, Вальчишен не рекомендует их снижать, предлагая только оптимизировать, выявив неэффективные издержки и направив освобожденные средства в более продуктивные направления, вовлекая незанятое население в производство тех или иных товаров и услуг.

Кроме того, эксперты рекомендуют и далее работать над совершенствованием структуры госдолга.

«Важнейшей задачей для Украины является удешевление обслуживания государственного долга. Во-первых, стоит привлекать кредиты от доноров с процентной ставкой до 3% годовых. С сопряженным валютным риском ничего не поделаешь, но это все равно намного дешевле рыночных валютных заимствований. Во-вторых, важно, чтобы центральный банк и далее придерживался политики нормализации инфляции и снижения процентных ставок, что позволит удешевить гривневые заимствования на внутреннем рынке», - рекомендует Блинов.

Итак, нужно смириться с тем, что традиционный взгляд многих украинцев на долговую проблему – «не поем, но долг отдам» - в наших реалиях не сработает. Пока мы думаем, где и что еще урезать, долги растут, а конкурентоспособность нашей экономики или снижается, или топчется на месте. Окно возможностей еще открыто, и пока есть время выработать стратегию, как заработать больше, чтобы завтра на фоне роста экономики наш долг показался ничтожным должком, а не сомнительным наследством нашим правнукам.

Ольга Гордиенко